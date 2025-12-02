Новини
Ракурс
Поліцейському, який збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині, обрали запобіжний захід

2 гру 2025, 16:24
Шевченківський райсуд Полтави обрав запобіжний захід поліцейському, який у Карлівці збив двох 17-річних сестер, котрі від отриманих травм загинули на місці.

Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання прокурора і взяв поліцейського під варту без права застави.

Увечері 30 листопада працівник поліції за кермом власного автомобіля Hyundai Tucson скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Від отриманих травм обидві померли на місці події.

Після наїзду поліцейський зник із місця ДТП, однак згодом повернувся. Він мав ознаки алкогольного сп’яніння, — зазначають у прокуратурі.

1 грудня йому було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286−1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб).

Джерело: Ракурс


