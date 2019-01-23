Эксперты рассказали суду в Харькове об опиатах в анализах Зайцевой

Водитель "Лексуса", подозреваемая Елена Зайцева, фото — "Українські Новини"

https://racurs.ua/n117190-eksperty-rasskazali-sudu-v-harkove-ob-opiatah-v-analizah-zaycevoy.html

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В Харькове 23 января состоялось очередное заседание Киевского райсуда по делу о жутком ДТП, которое произошло осенью 2017 года в центре города и повлекло гибель шестерых человек.

Суд допросил экспертов, проводивших дополнительную судебно-медицинскую экспертизу водителя «Лексуса» Елены Зайцевой.

Как следует из трансляции «UA Харьков», суд принял к рассмотрению ходатайство адвоката потерпевших Ларисы Матвеевой о недопустимости признания акта дополнительной экспертизы Зайцевой. Кроме того, Матвеева заявила отвод экспертам.

Судьи допросили трех экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Они осуществляли дополнительную экспертизу Зайцевой.

Врач-токсиколог Игорь Карамушкин заявил в суде, что давал оценку сопутствующим заболеванием Зайцевой и их возможному влиянию на результаты анализов. Он согласился с выводами экспертов.

Врач Любовь Рыбалко сообщила, что найденный в моче Зайцевой кодеин может быть элементом как отдельного средства, так и группы лекарственных средств. Но объем кодеина для установления факта наркотического опьянения эксперты не устанавливали.

Еще один специалист, которого допрашивали в суде, Владимир Чураев вообще не исследовал количество кодеина в моче Зайцевой.

Кодеин — природный опийный наркотик (опиат). Он используется как лекарственное средство, имеет слабый наркотический и болеутоляющий эффект, в связи с чем используется также как компонент болеутоляющих лекарств.

Суд объявил перерыв до 28 января. Заседание состоится в 14.00.

Напомним, что 22 января в суде свидетельствовала врач-нарколог Елена Федирко, которую долгое время не могли допросить. Она сказала в суде, что точно невозможно сказать, находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, 18 октября 2017 года после смертельного ДТП, жертвами которого стали шесть человек, водителей Елену Зайцеву и Геннадия Дронова направили в Харьковский областной наркодиспансер для прохождения медицинского осмотра и отбора биологического материала.