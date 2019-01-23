Эксперты рассказали суду в Харькове об опиатах в анализах Зайцевой

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Водитель "Лексуса", подозреваемая Елена Зайцева, фото — "Українські Новини"
Эксперты рассказали суду в Харькове об опиатах в анализах Зайцевойhttps://racurs.ua/n117190-eksperty-rasskazali-sudu-v-harkove-ob-opiatah-v-analizah-zaycevoy.htmlRacurs.ua
В Харькове 23 января состоялось очередное заседание Киевского райсуда по делу о жутком ДТП, которое произошло осенью 2017 года в центре города и повлекло гибель шестерых человек.
Суд допросил экспертов, проводивших дополнительную судебно-медицинскую экспертизу водителя «Лексуса» Елены Зайцевой.
Как следует из трансляции «UA Харьков», суд принял к рассмотрению ходатайство адвоката потерпевших Ларисы Матвеевой о недопустимости признания акта дополнительной экспертизы Зайцевой. Кроме того, Матвеева заявила отвод экспертам.
Судьи допросили трех экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Они осуществляли дополнительную экспертизу Зайцевой.
Врач-токсиколог Игорь Карамушкин заявил в суде, что давал оценку сопутствующим заболеванием Зайцевой и их возможному влиянию на результаты анализов. Он согласился с выводами экспертов.
Врач Любовь Рыбалко сообщила, что найденный в моче Зайцевой кодеин может быть элементом как отдельного средства, так и группы лекарственных средств. Но объем кодеина для установления факта наркотического опьянения эксперты не устанавливали.
Еще один специалист, которого допрашивали в суде, Владимир Чураев вообще не исследовал количество кодеина в моче Зайцевой.
Кодеин — природный опийный наркотик (опиат). Он используется как лекарственное средство, имеет слабый наркотический и болеутоляющий эффект, в связи с чем используется также как компонент болеутоляющих лекарств.
Суд объявил перерыв до 28 января. Заседание состоится в 14.00.
Напомним, что 22 января в суде свидетельствовала врач-нарколог Елена Федирко, которую долгое время не могли допросить. Она сказала в суде, что точно невозможно сказать, находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения.
Напомним, 18 октября 2017 года после смертельного ДТП, жертвами которого стали шесть человек, водителей Елену Зайцеву и Геннадия Дронова направили в Харьковский областной наркодиспансер для прохождения медицинского осмотра и отбора биологического материала.