Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Протесты в Венесуэле: погибли 16 человек, более 200 активистов задержаны. Фото:

Протесты в Венесуэле: погибли 16 человек, более 200 активистов задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

24 янв 2019, 11:49
999

Протесты в Венесуэле против переизбранного президента страны Николаса Мадуро продолжаются. Сообщается об увеличении количества жертв до 16 человек.

Участники акций протеста погибли в нескольких штатах страны и в столице Каракасе. Местная организация обнародовала данные о 13 погибших, однако по данным СМИ, их количество уже возросло до 16, сообщает УНИАН, ссылаясь на El Pitazo.

Сейчас в Каракасе продолжаются уличные бои, слышны мощные взрывы. По данным СМИ, силовики используют гранаты и бомбы со слезоточивым газом. В течение последних трех дней были арестованыболее 200 участников массовых протестов. Сегодня аресты и задержания продолжаются.

Протесты в Венесуэле против президента Мадуро. Фото: www.mk.ru

Протесты в Венесуэле. Фото: www.interfax.ru

Президент Украины Петр Порошенко коротко прокомментировал события в Венесуэле.

«Сейчас народ Венесуэлы говорит „нет“ популизму, „нет“ безответственным политикам», — говорится в сообщении в его Twitter.

Напомним, 10 января 2019 года в Венесуэле прошла инаугурация президента Николаса Мадуро. После этого в стране начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны, после этого парламент признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Легитимность Гуайдо сразу же признали в США.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше