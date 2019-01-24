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Ракурс
Травма арбітра Едуарда Одіньша, фото — vestinn.ru

Хокеїст завдав страшної травми арбітру матчу в Росії (ФОТО, ВІДЕО)

24 січ 2019, 12:14
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Арбітр в Росії довів, що справжні чоловіки не тільки грають, але й судять хокейні поєдинки.

На третій хвилині матчу «Витязь» (Московська область) і «Торпедо» (Нижній Новгород) у рамках Континентальної хокейної ліги важку травму отримав головний суддя матчу Едуард Одіньш.

Едуард Одіньш, фото — sport.ru

Арбітр не зміг продовжити гру, повідомляє 24 січня офіційний сайт КХЛ.

Одіньш отримав перелом обох кісток лівої гомілки зі зміщенням після ігрового епізоду і зіткнення з одним з гравців, в діях якого не було ніякого наміру.

Одіньш перебував у куті майданчика, коли в нього на повній швидкості в’їхав нападник «Торпедо» Данило Веряєв. Останній намагався уникнути силового прийому захисника, але впав і врізався в арбітра. Після зіткнення хокеїст продовжив гру, а суддя залишився лежати на льоду.

Травма арбітра Едуарда Одіньша, скріншот відео

Матч арбітри продовжили втрьох, а Одіньша «швидка» привезла в одну з лікарень Подольська.

Там йому діагностували закритий перелом обох кісток лівої гомілки зі зміщенням. Цими днями його планують перевезти в клініку до Москви.

Джерело: Ракурс


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