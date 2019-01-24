Хокеїст завдав страшної травми арбітру матчу в Росії (ФОТО, ВІДЕО)

Травма арбітра Едуарда Одіньша, фото — vestinn.ru

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Арбітр в Росії довів, що справжні чоловіки не тільки грають, але й судять хокейні поєдинки.

На третій хвилині матчу «Витязь» (Московська область) і «Торпедо» (Нижній Новгород) у рамках Континентальної хокейної ліги важку травму отримав головний суддя матчу Едуард Одіньш.

Арбітр не зміг продовжити гру, повідомляє 24 січня офіційний сайт КХЛ.

Одіньш отримав перелом обох кісток лівої гомілки зі зміщенням після ігрового епізоду і зіткнення з одним з гравців, в діях якого не було ніякого наміру.

Одіньш перебував у куті майданчика, коли в нього на повній швидкості в’їхав нападник «Торпедо» Данило Веряєв. Останній намагався уникнути силового прийому захисника, але впав і врізався в арбітра. Після зіткнення хокеїст продовжив гру, а суддя залишився лежати на льоду.

Матч арбітри продовжили втрьох, а Одіньша «швидка» привезла в одну з лікарень Подольська.

Там йому діагностували закритий перелом обох кісток лівої гомілки зі зміщенням. Цими днями його планують перевезти в клініку до Москви.