Контрабандные конфеты Roshen задержали в России: что говорят в компании

Сладости компании «Рошен». Фото: Українські Новини

https://racurs.ua/n117211-kontrabandnye-konfety-roshen-zaderjali-v-rossii-chto-govoryat-v-kompanii.html

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Сладости «Рошен» пытались незаконно ввезти на территорию Российской Федерации.

Пограничники ФСБ задержали партию конфет в пунктах пропуска Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба местного управления ФСБ, передает ТАСС.

Отмечается, что в Россию пытались ввезти «крупную партию санкционных товаров — кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen».

В кондитерской корпорации «Рошен» заявили, что не имеют отношения к задержанной в России партии кондитерских изделий их производства.

Как пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-службу «Рошен», корпорация не продает свои товары в России с 2013 года, а Липецкая фабрика не работает с 2017 года. В компании добавили, что не могут контролировать перемещение товара после его реализации официальными дистрибьюторами. Заявили, что «вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков присутствует, особенно при наличии спроса».

Напомним, осенью 2018 года первый заместитель руководителя «Батькивщины» Сергей Соболев заявил, что президент Петр Порошенко до сих пор не прекратил свой бизнес в России, он продолжает платить налоги в бюджет страны-оккупанта. По его словам, руководители «Рошен» признали, что поставляли свой товар в оккупированный Крыма минимум до первого полугодия 2017 года.