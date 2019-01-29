Кандидат в президенты Наливайченко задекларировал 18 грн дохода и один земельный участок. Фото: Українські Новини

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Кандидат в президенты Валентин Наливайченко задекларировал 18 грн доходов в 2017 году. Это его дивиденды от банка «Аваль».

Экс-глава СБУ имеет в собственности один земельный участок площадью 1200 кв. м. и совместно со своей женой Еленой владеет квартирой площадью 72,9 кв. м в Киеве, сообщает ТСН.

В праве собственности кандидата в президенты есть два логотипа общественной организации «Оновлення країни» и на него зарегистрировано общественное объединение «Антикорупційний рух В. Наливайченко».

Доходы жены кандидата в президенты также не слишком впечатляют. Она заработала в 2017 году зарплату размером более 29 тыс. грн в ООО «ПАЛ» и еще 9600 грн в ООО «Смайл холдинг Украины». В то же время в собственности у супруги Наливайченко квартира в столице площадью 379,4 кв. м и дачный дом в Киевской области площадью 357 кв. м.

Также жена политика имеет три земельных участка площадью 400 соток, расположенные в селах Киевской области.

Напомним, ранее стало известно, что кандидат в президенты Роман Насиров получил 6 грн доходов в 2017 году, в тоже время его жена зарегистрировала более 9 млн доходов.