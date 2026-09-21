Руслан Кравченко, фото: Руслан Кравченко / Facebook

https://racurs.ua/n216363-byvshiy-genprokuror-kravchenko-napisal-zayavlenie-ob-uvolnenii-iz-organov-prokuratury-smi.html

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Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко направив заяву про звільнення з органів прокуратури.

Пол це повідомляє видання «Цензор.НЕТ» з посилання на начальницю управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яну Гайовська-Ковбасюк.

Вона повідомила, що після звільнення з посади генерального прокурора Кравченко відповідно до закону «Про прокуратуру» продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора Офісу Генерального прокурора. Після завершення терміну відрядження Руслан Кравченко як прокурор ОГП не розпочинав виконання службових обов’язків.

Зазначається, що Кравченко подав заяву про звільнення самостійно. За обставин, що склалися, подана ним заява дає юридичну підставу максимально швидко звільнити його з органів прокуратури.

Виходячи з того, що інші формати звільнення Руслана Кравченка потребували б тривалої процедури у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, а він у цей час формально залишався б прокурором ОГП, було ухвалене рішення відреагувати на цю заяву", — зазначили в ОГП.

Сьогодні виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ про звільнення Кравченка.

Джерело: «Цензор.НЕТ»