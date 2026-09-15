Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко с должности генпрокурора

Владимир Зеленский, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n216249-zelenskiy-podpisal-ukaz-ob-uvolnenii-kravchenko-s-doljnosti-genprokurora.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора.

Відповідний указ № 932/2026 від 15 вересня опублікований на сайті Офісу президента.

Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора, — вказано в документі.

Раніше сьогодні Верховна Рада голосами 317 народних обранців підтримала подання президента про відставку Кравченка з посади.

Кравченко став генпрокурором у червні 2025 року. Минулого тижня, після того як НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації на чолі з керівником одного з підрозділів Офісу генпрокурора, Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку.

Проте вранці 14 вересня опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. Після цього Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора й закликав Раду розглянути подання про його звільнення.