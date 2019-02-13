Названы самые богатые кандидаты в президенты (ИНФОГРАФИКА)

Движение «Честно» назвало самых богатых кандидатов в президенты на выборах этого года, фото: Ochoman

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Racurs.ua

Самым богатым кандидатом в президенты среди наиболее рейтинговых на нынешних выборах оказался действующий глава государства Петр Порошенко, состояние которого составляет около 839 млн грн денежных активов и доходов.

Значительно отстает от него представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, который занял второе место. Об этом сообщает общественное движение «Честно» на основе анализа деклараций кандидатов за 2017 год.

Отмечается, что нынешние выборы — первые, на которых избиратели могут ознакомиться с декларациями кандидатов.

Около 100 млн грн есть у руководителя партии «Наши» Евгения Мураева, причем 99 млн из этой суммы он держит наличными, в то время как Порошенко свое состояние держит в собственном банке ОАО «Международный инвестиционный банк».

В шоумена Владимира Зеленского задекларировано 31,31 млн грн.

В перечень наименее состоятельных кандидатов попали Андрей Садовый и Анатолий Гриценко.

Впрочем, у всех кандидатов, согласно декларациям, есть достаточно средств для оплаты необходимой суммы залога в размере 2,5 млн грн.

В целом кандидаты в президенты являются конечными бенефициарами 138 компаний. Больше всего их у действующего президента — 102. У Зеленского — второе место с 12-ю компаниями.

Порошенко и Зеленский также единственные кандидаты, имеющие компании за пределами Украины. У Зеленского есть компании на Кипре, Британских Виргинских островах (заморская территория Великобритании в Карибском море), в Италии и Белизе. У Порошенко — в Казахстане, Гибралтаре, Грузии, Польше, Литве, РФ, Беларуси, Нидерландах, Венгрии, Испании, Китае, на Кипре и Британських Виргинских островах.

Напомним, на нынешних выборах зарегистрировано рекордное количество кандидатов в президенты.