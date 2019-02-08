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Выборы президента в Украине состоятся 31 марта, фото: delectokragero.no

Рекорд установлен: Центризбирком зарегистрировал наибольшее количество кандидатов в президенты в истории Украины (ИНФОГРАФИКА, СПИСОК)

8 фев 2019, 16:23
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня зарегистрировала еще двух участников нынешних президентских выборов.

Ими стали журналист Дмитрий Гнап, выдвинутый партией «Сила людей», и лидер партии «Умная сила» Александр Соловьев, сообщает агентство «Укринформ».

Решение о регистрации Гнапа члены ЦИК поддержали единогласно. Регистрацию Соловьева поддержали 10 членов Центризбиркома, шесть — воздержались.

ЦИК 2 февраля уже рассматривала вопрос регистрации Соловьева. Тогда ему отказали из-за одного из пунктов предвыборной программы, который был признан противоречащим Конституции. На следующий день Соловьев подал в ЦИК документы, в которых спорный пункт программы был исправлен.

Выборы президента в Украине состоятся 31 марта. В настоящее время Центризбирком зарегистрировал уже 44 кандидата.

Это рекордный показатель в истории Украины — в выборах 2014 года участвовали 23 кандидата, в 2010 году — 18, в 2004 году — 26, в 1999 году — 13, в 1994 — семь, в 1991 — шесть кандидатов.

Регистрация кандидатов завершается сегодня.

Избирательный процесс начался 31 декабря 2018 года.

Список зарегистрированных кандидатов:

  • Игорь Шевченко, 1971 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Сергей Каплин, 1979 года рождения, нардеп, беспартийный, выдвиженец партии «Социал-демократическая партия».
  • Валентин Наливайченко, 1966 года рождения, председатель партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость», выдвиженец этой партии.
  • Виталий Скоцик, 1972 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Андрей Садовый, 1968 года рождения, мэр Львова, субъект выдвижения — «Объединение «Самопомощь».
  • Виталий Куприй, 1973 года рождения, нардеп, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Евгений Мураев, 1976 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «НАШИ».
  • Анатолий Гриценко, 1957 года рождения, субъект выдвижения — «Гражданская позиция».
  • Геннадий Балашов, 1961 года рождения, субъект выдвижения — партия «5.10».
  • Ольга Богомолец, 1966 года рождения, беспартийная, cамовыдвиженец.
  • Александр Шевченко, 1971 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Украинское объединение патриотов — УКРОП».
  • Роман Насиров, 1979 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Юрий Бойко, 1958 года рождения, нардеп, член партии «Оппозиционный блок», cамовыдвиженец.
  • Олег Ляшко, 1972 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Радикальная партия Олега Ляшко».
  • Аркадий Корнацкий, 1953 года рождения, нардеп, cамовыдвиженец.
  • Александр Вилкул, 1974 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Оппозиционный блок — Партия мира и развития».
  • Юлия Тимошенко, 1960 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — ВО «Батькивщина».
  • Дмитрий Добродомов, 1977 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Общественное движение «Народный контроль».
  • Александр Мороз, 1944 года рождения, субъект выдвижения — «Социалистическая партия Александра Мороза».
  • Илья Кива, 1977 года рождения, субъект выдвижения — Социалистическая партия Украины.
  • Руслан Кошулинский, 1969 года рождения, субъект выдвижения — ВО «Свобода».
  • Александр Данилюк, 1981 года рождения, cамовыдвиженец.
  • Сергей Тарута, 1955 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «Основа».
  • Игорь Смешко, 1955 года рождения, cамовыдвиженец.
  • Инна Богословская, 1960 года рождения, беспартийная, cамовыдвиженец.
  • Владимир Зеленский, 1978 года рождения, беспартийный, субъект выдвижения — партия «Слуга народа».
  • Николай Габер, 1960 года рождения, cамовыдвиженец.
  • Юрий Деревянко, 1973 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «Воля».
  • Роман Бессмертный, 1965 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Виктор Бондарь, 1975 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «Возрождение».
  • Сергей Носенко, 1969 года рождения, cамовыдвиженец.
  • Виктор Кривенко, 1982 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Народный Рух Украины».
  • Сергей Кривонос, 1970 года рождения, беспартийный, субъект выдвижения — партия «Воины АТО».
  • Руслан Ригованов, 1974 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Юрий Тимошенко, 1961 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Андрей Новак, 1973 года рождения, субъект выдвижения — партия «Патриот».
  • Василий Журавлев, 1970 года рождения, субъект выдвижения — партия «Стабильность».
  • Петр Порошенко, 1965 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Юрий Кармазин, 1957 года рождения, член Партии защитников Отечества, cамовыдвиженец.
  • Юлия Литвиненко, 1976 года рождения, беспартийная, cамовыдвиженец.
  • Александр Ващенко, 1962 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Владимир Петров, 1977 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
  • Дмитрий Гнап, 1977 года рождения, субъект выдвижения — партия «Сила людей».
  • Александр Соловьев, 1973 года рождения, выдвиженец партии «Умная сила».

Инфорграфика: «Опора»

Напомним, недавно Гнап оказался в центре скандала. Журналист Анна Бабинец сообщила, что он обязывался перечислить на нужды украинской армии более 9 тыс. евро, которые команда проекта «Слідство.Інфо» выиграла во время конкурса «Свободная пресса Восточной Европы» в 2015 году, однако этого не было сделано.

После появления этой информации народные депутаты от «Силы людей» Остап Еднак и Наталья Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру.


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