Рекорд установлен: Центризбирком зарегистрировал наибольшее количество кандидатов в президенты в истории Украины (ИНФОГРАФИКА, СПИСОК)

Выборы президента в Украине состоятся 31 марта, фото: delectokragero.no

https://racurs.ua/n117915-rekord-ustanovlen-centrizbirkom-zaregistriroval-naibolshee-kolichestvo-kandidatov-v-prezidenty.html

Racurs.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня зарегистрировала еще двух участников нынешних президентских выборов.

Ими стали журналист Дмитрий Гнап, выдвинутый партией «Сила людей», и лидер партии «Умная сила» Александр Соловьев, сообщает агентство «Укринформ».

Решение о регистрации Гнапа члены ЦИК поддержали единогласно. Регистрацию Соловьева поддержали 10 членов Центризбиркома, шесть — воздержались.

ЦИК 2 февраля уже рассматривала вопрос регистрации Соловьева. Тогда ему отказали из-за одного из пунктов предвыборной программы, который был признан противоречащим Конституции. На следующий день Соловьев подал в ЦИК документы, в которых спорный пункт программы был исправлен.

Выборы президента в Украине состоятся 31 марта. В настоящее время Центризбирком зарегистрировал уже 44 кандидата.

Это рекордный показатель в истории Украины — в выборах 2014 года участвовали 23 кандидата, в 2010 году — 18, в 2004 году — 26, в 1999 году — 13, в 1994 — семь, в 1991 — шесть кандидатов.

Регистрация кандидатов завершается сегодня.

Избирательный процесс начался 31 декабря 2018 года.

Список зарегистрированных кандидатов:

Игорь Шевченко, 1971 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.

Сергей Каплин, 1979 года рождения, нардеп, беспартийный, выдвиженец партии «Социал-демократическая партия».

Валентин Наливайченко, 1966 года рождения, председатель партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость», выдвиженец этой партии.

Виталий Скоцик, 1972 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.

Андрей Садовый, 1968 года рождения, мэр Львова, субъект выдвижения — «Объединение «Самопомощь».

Виталий Куприй, 1973 года рождения, нардеп, беспартийный, cамовыдвиженец.

Евгений Мураев, 1976 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «НАШИ».

Анатолий Гриценко, 1957 года рождения, субъект выдвижения — «Гражданская позиция».

Геннадий Балашов, 1961 года рождения, субъект выдвижения — партия «5.10».

Ольга Богомолец, 1966 года рождения, беспартийная, cамовыдвиженец.

Александр Шевченко, 1971 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Украинское объединение патриотов — УКРОП».

Роман Насиров, 1979 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.

Юрий Бойко, 1958 года рождения, нардеп, член партии «Оппозиционный блок», cамовыдвиженец.

Олег Ляшко, 1972 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Радикальная партия Олега Ляшко».

Аркадий Корнацкий, 1953 года рождения, нардеп, cамовыдвиженец.

Александр Вилкул, 1974 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Оппозиционный блок — Партия мира и развития».

Юлия Тимошенко, 1960 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — ВО «Батькивщина».

Дмитрий Добродомов, 1977 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Общественное движение «Народный контроль».

Александр Мороз, 1944 года рождения, субъект выдвижения — «Социалистическая партия Александра Мороза».

Илья Кива, 1977 года рождения, субъект выдвижения — Социалистическая партия Украины.

Руслан Кошулинский, 1969 года рождения, субъект выдвижения — ВО «Свобода».

Александр Данилюк, 1981 года рождения, cамовыдвиженец.

Сергей Тарута, 1955 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «Основа».

Игорь Смешко, 1955 года рождения, cамовыдвиженец.

Инна Богословская, 1960 года рождения, беспартийная, cамовыдвиженец.

Владимир Зеленский, 1978 года рождения, беспартийный, субъект выдвижения — партия «Слуга народа».

Николай Габер, 1960 года рождения, cамовыдвиженец.

Юрий Деревянко, 1973 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «Воля».

Роман Бессмертный, 1965 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.

Виктор Бондарь, 1975 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «Возрождение».

Сергей Носенко, 1969 года рождения, cамовыдвиженец.

Виктор Кривенко, 1982 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Народный Рух Украины».

Сергей Кривонос, 1970 года рождения, беспартийный, субъект выдвижения — партия «Воины АТО».

Руслан Ригованов, 1974 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.

Юрий Тимошенко, 1961 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.

Андрей Новак, 1973 года рождения, субъект выдвижения — партия «Патриот».

Василий Журавлев, 1970 года рождения, субъект выдвижения — партия «Стабильность».

Петр Порошенко, 1965 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.

Юрий Кармазин, 1957 года рождения, член Партии защитников Отечества, cамовыдвиженец.

Юлия Литвиненко, 1976 года рождения, беспартийная, cамовыдвиженец.

Александр Ващенко, 1962 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.

Владимир Петров, 1977 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.

Дмитрий Гнап, 1977 года рождения, субъект выдвижения — партия «Сила людей».

Александр Соловьев, 1973 года рождения, выдвиженец партии «Умная сила».

Напомним, недавно Гнап оказался в центре скандала. Журналист Анна Бабинец сообщила, что он обязывался перечислить на нужды украинской армии более 9 тыс. евро, которые команда проекта «Слідство.Інфо» выиграла во время конкурса «Свободная пресса Восточной Европы» в 2015 году, однако этого не было сделано.

После появления этой информации народные депутаты от «Силы людей» Остап Еднак и Наталья Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру.