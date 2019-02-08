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Выборы президента в Украине состоятся 31 марта, фото: delectokragero.no
Рекорд установлен: Центризбирком зарегистрировал наибольшее количество кандидатов в президенты в истории Украины (ИНФОГРАФИКА, СПИСОК)https://racurs.ua/n117915-rekord-ustanovlen-centrizbirkom-zaregistriroval-naibolshee-kolichestvo-kandidatov-v-prezidenty.htmlRacurs.ua
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня зарегистрировала еще двух участников нынешних президентских выборов.
Ими стали журналист Дмитрий Гнап, выдвинутый партией «Сила людей», и лидер партии «Умная сила» Александр Соловьев, сообщает агентство «Укринформ».
Решение о регистрации Гнапа члены ЦИК поддержали единогласно. Регистрацию Соловьева поддержали 10 членов Центризбиркома, шесть — воздержались.
ЦИК 2 февраля уже рассматривала вопрос регистрации Соловьева. Тогда ему отказали из-за одного из пунктов предвыборной программы, который был признан противоречащим Конституции. На следующий день Соловьев подал в ЦИК документы, в которых спорный пункт программы был исправлен.
Выборы президента в Украине состоятся 31 марта. В настоящее время Центризбирком зарегистрировал уже 44 кандидата.
Это рекордный показатель в истории Украины — в выборах 2014 года участвовали 23 кандидата, в 2010 году — 18, в 2004 году — 26, в 1999 году — 13, в 1994 — семь, в 1991 — шесть кандидатов.
Регистрация кандидатов завершается сегодня.
Избирательный процесс начался 31 декабря 2018 года.
Список зарегистрированных кандидатов:
- Игорь Шевченко, 1971 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Сергей Каплин, 1979 года рождения, нардеп, беспартийный, выдвиженец партии «Социал-демократическая партия».
- Валентин Наливайченко, 1966 года рождения, председатель партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость», выдвиженец этой партии.
- Виталий Скоцик, 1972 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Андрей Садовый, 1968 года рождения, мэр Львова, субъект выдвижения — «Объединение «Самопомощь».
- Виталий Куприй, 1973 года рождения, нардеп, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Евгений Мураев, 1976 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «НАШИ».
- Анатолий Гриценко, 1957 года рождения, субъект выдвижения — «Гражданская позиция».
- Геннадий Балашов, 1961 года рождения, субъект выдвижения — партия «5.10».
- Ольга Богомолец, 1966 года рождения, беспартийная, cамовыдвиженец.
- Александр Шевченко, 1971 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Украинское объединение патриотов — УКРОП».
- Роман Насиров, 1979 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Юрий Бойко, 1958 года рождения, нардеп, член партии «Оппозиционный блок», cамовыдвиженец.
- Олег Ляшко, 1972 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Радикальная партия Олега Ляшко».
- Аркадий Корнацкий, 1953 года рождения, нардеп, cамовыдвиженец.
- Александр Вилкул, 1974 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Оппозиционный блок — Партия мира и развития».
- Юлия Тимошенко, 1960 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — ВО «Батькивщина».
- Дмитрий Добродомов, 1977 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Общественное движение «Народный контроль».
- Александр Мороз, 1944 года рождения, субъект выдвижения — «Социалистическая партия Александра Мороза».
- Илья Кива, 1977 года рождения, субъект выдвижения — Социалистическая партия Украины.
- Руслан Кошулинский, 1969 года рождения, субъект выдвижения — ВО «Свобода».
- Александр Данилюк, 1981 года рождения, cамовыдвиженец.
- Сергей Тарута, 1955 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «Основа».
- Игорь Смешко, 1955 года рождения, cамовыдвиженец.
- Инна Богословская, 1960 года рождения, беспартийная, cамовыдвиженец.
- Владимир Зеленский, 1978 года рождения, беспартийный, субъект выдвижения — партия «Слуга народа».
- Николай Габер, 1960 года рождения, cамовыдвиженец.
- Юрий Деревянко, 1973 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «Воля».
- Роман Бессмертный, 1965 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Виктор Бондарь, 1975 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — партия «Возрождение».
- Сергей Носенко, 1969 года рождения, cамовыдвиженец.
- Виктор Кривенко, 1982 года рождения, нардеп, субъект выдвижения — «Народный Рух Украины».
- Сергей Кривонос, 1970 года рождения, беспартийный, субъект выдвижения — партия «Воины АТО».
- Руслан Ригованов, 1974 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Юрий Тимошенко, 1961 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Андрей Новак, 1973 года рождения, субъект выдвижения — партия «Патриот».
- Василий Журавлев, 1970 года рождения, субъект выдвижения — партия «Стабильность».
- Петр Порошенко, 1965 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Юрий Кармазин, 1957 года рождения, член Партии защитников Отечества, cамовыдвиженец.
- Юлия Литвиненко, 1976 года рождения, беспартийная, cамовыдвиженец.
- Александр Ващенко, 1962 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Владимир Петров, 1977 года рождения, беспартийный, cамовыдвиженец.
- Дмитрий Гнап, 1977 года рождения, субъект выдвижения — партия «Сила людей».
- Александр Соловьев, 1973 года рождения, выдвиженец партии «Умная сила».
Напомним, недавно Гнап оказался в центре скандала. Журналист Анна Бабинец сообщила, что он обязывался перечислить на нужды украинской армии более 9 тыс. евро, которые команда проекта «Слідство.Інфо» выиграла во время конкурса «Свободная пресса Восточной Европы» в 2015 году, однако этого не было сделано.
После появления этой информации народные депутаты от «Силы людей» Остап Еднак и Наталья Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру.