Нардепы от «Силы людей» призвали Гнапа снять кандидатуру на выборах-2019 (ВИДЕО)

Деньги для участия Дмитрия Гнапа в выборах собирали тысячи украинцев, фото — Радио Свобода

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Racurs.ua

Народные депутаты Украины от партии «Сила людей» Остап Еднак и Наталья Веселова 7 февраля призвали кандидата в президенты Дмитрия Гнапа снять свою кандидатуру на выборах 2019 года.

В заявлении, которое нардепы обнародовали в Фейсбук, ситуация вокруг Гнапа называется неприемлемой. Объяснения кандидата о том, что он якобы «забыл» передать несколько тысяч долларов в армию Еднак и Веселова назвали непонятными.

«Такое поведение Гнапа не соответствует ценностям, которые исповедует партия „Сила людей“. Проявились факты, дискредитирующие и компрометирующие кандидата от политической партии», — сказал Еднак.

Оба нардепы прекратили поддержку Гнапа, извинились перед людьми, которые поддержали его во время сбора средств для регистрации, а также призвали кандидата прекратить участие в выборах.

Напомним, что сегодня журналист проекта «Слидство.Инфо» Анна Бабинец сообщила, что Дмитрий Гнап в 2015 году держал на собственном банковском счету более 9 тыс. евро, которые он обязывался перечислить на нужды армии. Эти деньги команда «Слидство.Инфо» выиграла во время конкурса «Свободная пресса Восточной Европы». Гнап от имени команды расследователей публично обещал перечислить средства на помощь АТО. Сам кандидат в президенты Украины сегодня признал этот факт и пообещал немедленно перечислить деньги.