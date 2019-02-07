Пентагон назвал количество российских наемников «Вагнера» в ЦАР

В ЦАР работают 175 инструкторов ППК «Вагнера», фото - Росбалт

https://racurs.ua/n117879-pentagon-nazval-kolichestvo-rossiyskih-naemnikov-vagnera-v-car.html

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Российская частная военная компания «Вагнера» имеет в своих рядах почти две сотни боевиков в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом заявил командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер в комитете Сената США по делам вооруженных сил, сообщает 7 февраля «Интерфакс».

По его словам, в ЦАР работают 175 инструкторов ЧВК «Вагнера», большинство из них тесно связаны с президентом страны. Именно деятельностью частных военных генерал объяснил широкий доступ России к полезным ископаемым ЦАР.

Военные США обеспокоены, что аналогичный сценарий Москва может воплотить и в других странах Африки, однако Кремль опровергает деятельность наемников в ЦАР и не связывает работу так называемых «инструкторов» с ЧВК «Вагнера».

Ранее источники The Bell сообщали, что идея создания российской ЧВК могла возникнуть у высокопоставленных российских военных в 2009—2010 годах. По информации издания, в 2012 году глава Генштаба Валерий Герасимов согласовал идею с президентом РФ Владимиром Путиным. Инициатива поручить финансовые и хозяйственные вопросы создания ЧВК бизнесмену Евгению Пригожину якобы также появилась в Генштабе.

Напомним, что 28 января Служба безопасности Украины обнародовала список из 149 человек, которые, по ее данным, в начале 2019 года участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане. В ноябре источники Bloomberg утверждали, что наемники ЧВК «Вагнера» работают в 10-ти африканских странах.