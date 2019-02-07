Макрон отменил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, фото — Главред

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Racurs.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила 7 февраля немецкая газета «Зюддойче Цайтунг». Конференция должна пройти в конце следующей недели. На 16 февраля было запланировано совместное выступление французского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Администрация Эммануэля Макрона ссылается на сложный график президента. Однако газета не исключает, что это связано с разногласиями по «Северному потоку-2». Ранее издание анонсировало отказ Парижа поддержать Берлин в вопросе строительства газопровода, считающим его сугубо бизнес-проектом, а не рычагом давления Москвы.

Париж намерен поддержать расширение действия так называемого Третьего энергопакета на российский газолин. Об этом объявил французский МИД. Ведомство продолжает работать над текстом документа с другими странами, в частности с Германией.

«Ракурс» сообщал, что на 8 февраля намечено голосование государств Европейского союза об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы. Согласно этим коррективами, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка ЄС, прежде всего — запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода.

Если изменения примут, это серьезно осложнит реализацию «Северного потока-2», в котором функции поставщика и оператора отводятся российскому концерну «Газпром».

Suddeutsche Zeitung сообщила, что причиной решения Париже есть стремление не углублять энергетическую зависимость от России.