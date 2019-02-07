ЦИК сообщил Савченко причину отказа в регистрации на выборах-2019

ЦИК сообщил Савченко причину отказа в регистрации на выборах-2019https://racurs.ua/n117877-cik-soobschil-savchenko-prichinu-otkaza-v-registracii-na-vyborah-2019.htmlRacurs.ua
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в президенты народному депутату Надежде Савченко.
ЦИК отказал в регистрации из-за того, что представленные Савченко документы не соответствуют требованиям закона о выборах Украины, кроме этого отсутствует документ об уплате денежного залога, сообщает 7 февраля РБК.
Решение было принято на заседании ЦИК единогласно. Савченко подала документы в Центризбирком 3 февраля. Ее выдвинула политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
Напомним, что Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия, она предлагала украинским военным совершить покушение на руководство страны. Кроме того, нардеп якобы планировала совершить теракт в зале украинского парламента.
Сегодня ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты действующего главу государства Петра Порошенко. Всего документы для регистрации подал 91 политик. По состоянию на 7 февраля зарегистрировано 41 кандидата.