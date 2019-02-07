ЦИК рассмотрел документы Порошенко: обнародовано решение / Фото: wikimedia

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Racurs.ua

Петра Порошенко Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 31 марта. Такое решение ЦИК принял на своем заседании 7 февраля. Об этом сообщает в Facebook сеть «Опора».

Помимо Порошенко ЦИК зарегистрировал Юрия Кармазина, Юлия Литвиненко и Александра Ващенко. Их кандидатуры ЦИК поддержал единогласно.

Всего для регистрации кандидатами в президенты документы подал 91 политик. Уже зарегистрирован 41 кандидат.

Напомним, 3 февраля действующий президент Украины подал документы в ЦИК. Как и в 2014 году, Порошенко будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.