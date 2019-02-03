Порошенко подал документы в ЦИК (ФОТО)

Петр Порошенко сегодня подал документы в ЦИК, фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

https://racurs.ua/n117666-poroshenko-podal-dokumenty-v-cik-foto.html

Racurs.ua

Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации его кандидатом на президентских выборах этого года.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Как и в 2014 году, Порошенко будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Стоит отметить, что сегодня последний день для подачи документов для участия в президентских выборах, которые состоятся 31 марта.

Ожидая прибытия Порошенко, перед входом в ЦИК группа активистов развернула баннеры с надписями «Кто заказал Гандзюк?» и перечеркнутыми фамилиями депутатов, которых они подозревают в причастности к убийству херсонской активистки, умершей 4 ноября 2018 года от травм, полученных во время покушения с применением концентрированной кислоты 31 июля 2018 года.

Напомним, сегодня документы в ЦИК также подал известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап, которого выдвинула партия «Сила людей». В партии заявляют, что необходимые для регистрации кандидата 2,5 млн грн залога собрали за две недели с помощью публичной кампании фандрайзинга.