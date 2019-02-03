Еще один пополнил госбюджет: журналист Гнап подал документы в ЦИК

Выборы президента: журналист Гнап подал документы в ЦИК. Фото: Delo.ua

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Racurs.ua

Журналист Дмитрий Гнап подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты сегодня, 3 февраля.

Журналист-расследователь отнес свои документы в ЦИК в последний день приема желающих зарегистрироваться кандидатами в президенты, сообщается на странице партии в Facebook.

Отмечается, что залог в размере 2,5 млн грн журналист собрал благодаря публичной кампании фандрайзинга.

Напомним, Гнапа на пост президента выдвинула партия «Сила людей» на съезде в Киеве еще 20 января.

Отметим, что сегодня последний день приема документов от желающих принять участие в президентской гонке. Полный список кандидатов ЦИК объявит 9 февраля. Первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта.