Интронизация Епифания: митрополит официально получил жезл предстоятеля ПЦУ. Фото: From-ua.com

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Интронизация митрополита Епифания состоялась сегодня в Софийском соборе Киева.

Последней процедурой процесса возведения митрополита на патриаршую кафедру стало вручение Епифанию жезла предстоятеля ПЦУ, сообщают УНН.

Митрополит Димитрий во время официального вручения жезла предстоятеля ПЦУ заявил, что этот атрибут является церковной реликвией и святыней для верующих Украинской поместной церкви. Жезл также является символом митрополичьего служения.

Отмечается, что процедура официального вручения жезла митрополиту Епифанию является последней в процессе интронизации. Таким образом, процедура интронизации митрополита Епифания завершена. Сообщается, что после возведения новоизбранного патриарха в Софийском соборе состоится заседание Священного синода Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве предстоятелем поместной украинской церкви был избран митрополит Епифаний.