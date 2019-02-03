Крупнейшая находка в 2019 году: археологи обнаружили гробницу с 50-ю мумиями в Египте. Фото: Офигенно

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Археологи нашли в Египте гробницу с 50-ю мумиями. Столь крупную находку сделали в провинции Эль-Минья к югу от Каира.

Эксперты провели исследования и идентифицировали мумии. Согласно обнародованным данным, в гробнице захоронены мумии взрослых обеих полов, а также около 12 мумий детей, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на египетское министерство по делам древностей.

Отмечается, что данное захоронение датируется IV—I в. до н.э. и было совершено в период правления династии Птолемеев. Умершие были захоронены в погребальных камерах, некоторые из них находились в каменных или деревянных гробах, другие же были оставлены на полу гробницы.

Сообщается, что найденные мумии были обернуты в льняные ткани лишь частично. Согласно выводам экспертов, в гробнице были захоронены люди, занимавшие при жизни высокие должности в египетском обществе.

Напомним, ранее сообщалось, что гробницу Тутанхамона открыли после реставрации. Реставраторы сообщили, что им удалось сделать посещение популярного туристического объекта максимально удобным для туристов, и в тоже время, максимально исключить негативное влияние посетителей на сохранение исторических ценностей.