Гробницу Тутанхамона в Египте открыли после реставрации. Фото: Интересные факты

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Racurs.ua

Гробницу Тутанхамона в Египте отреставрировали. Реставраторы отметили, что им удалось создать все условия для сохранения исторических ценностей.

Отмечается, что в гробнице установлена ​​новая система вентиляции и барьеры, которые не позволят туристам дотрагиваться до старинных рисунков и повредить их, сообщает «ВВС Україна».

Систему вентиляции удалось установить таким образом, чтобы не повредить ни стены, ни потолок гробницы. В то же время вентиляция должна делать комфортным пребывание в гробнице большого количества посетителей, а также не наносить вред историческим экспонатам.

Реставраторы также переделали смотровую площадку и изменили систему освещения. Отмечается, что отныне туристы смогут лучше увидеть все ценности достопримечательности.

Во время реставрации были обнаружены бурые пятна на некоторых рисунках, которые образовались из-за деятельности колоний микробов. Однако, по оценкам специалистов, они уже не угрожают рисункам и глубоко проникли в краску. Из-за этого было принято решение их не удалять.

Гробницу Тутанхамона нашли британские исследователи Говард Картер и Джордж Герберт в 1922 году. Это единственное захоронение эпохи Нового царства, которое было найдено практически целым. Несмотря на то, что большая часть драгоценностей из гробницы выставлена в каирском музее, гробница пользуется большой популярностью среди туристов.