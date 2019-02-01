Зеленского назвали у Порошенко российским бизнесменом и пропагандистом (ВИДЕО)

Владимир Зеленский, фото — LIGA.net

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является российским пропагандистом и бизнесменом. Такое заявление в эфире телеканала «Прямой» сделала нардеп и представитель президента в Раде Ирина Луценко.

Она утверждает, что после обнародования 31 января данных президентских рейтингов во второй тур выборов выйдут Петр Порошенко и Зеленский, а шансы Юлии Тимошенко резко уменьшились.

Ирина Луценко рассказала, что актер «Квартала 95» Зеленский владеет недвижимостью в России, о чем заявил в 2012 году в интервью журналу Forbes.

«Зеленский — мультимиллионер и российский бизнесмен, ведь до сих пор он получает роялти за фильмы, которые снял в РФ. Кроме того, он является российским пропагандистом», — заявила Луценко.

Последний тезис представитель президента в парламенте объяснила тем, что Министерство культуры России профинансировало один из фильмов, который снимала компания Зеленского, на 35 млн рублей. В этой ленте показаны «похороны» Порошенко.

В подтверждение своих слов Луценко процитировала слова заместителя руководителя общественного совета Министерства культуры РФ Павла Пожигайло, который в январе этого года заявил, что «после ролика о Порошенко Зеленскому нужно дать орден Дружбы».

«Понятно, что все они там меняют свои позиции. Однако сегодня деятельность Зеленского полезна для России. Поскольку он топит Порошенко, который действительно является русофобом», — сказал российский чиновник.

Напомним, что 31 января стало известно, что Зеленский добавил в декларацию компанию Green Family, которая фигурирует в недавнем журналистском расследовании. Эта структура является одним из основателей «Квартала 95» и одновременно занимается кинопроизводством в РФ.