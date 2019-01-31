Зеленский добавил в декларацию компанию, которая фигурирует в скандальном расследовании

Зеленский отвечает журналисту на вопрос о его компании, которая зарабатывает в России, скриншот видео

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Racurs.ua

Владимир Зеленский, один из кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года, внес изменения в свою декларацию за 2017 год.

Как сообщается в его декларации, кандидат добавил к документу кипрскую компанию Green Family (Грин Фемели), которая фигурировала в недавнем журналистском расследовании.

В уточненной декларации Зеленскому принадлежат 300 акций Green Family, которые он приобрел в 2012 году. К тому же Зеленский внес в декларацию автомобиль BMW X5 своей жены.

Напомним, что в середине января журналистское расследование выяснило, что основателем трех российских кинокомпаний («Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс») является компания Green Family Ltd (Кипр). Она указана и соучредителем шоу «Квартал 95». Среди ее конечных бенефициаров был указан и Зеленский. Компании осуществляли активную хозяйственную деятельность на территории России, в том числе после начала открытой военной агрессии РФ в Украине.

После появления расследования Зеленский заявил о выходе из Green Family, показав документ, согласно которому ему принадлежат 300 акций этого кипрского оффшора. Он сказал, что поручил юристам как можно скорей провести процедуру. Заявление о выходе было подписано им 23 января 2019 года.

Согласно декларации Зеленского, в 2017 году он получил 7,3 млн грн дохода, его жена — примерно 800 тыс. грн. В банках шоумен-кандидат хранит более 430 тыс. долл. и 1,2 млн грн. Наличные средства Зеленского — 285 тыс. долл., 50 тыс. евро и 220 тыс. грн.