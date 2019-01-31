Президентский рейтинг возглавил новый кандидат, Тимошенко вторая (ИНФОГРАФИКА)

Президентский рейтинг возглавил новый кандидат, Тимошенко вторая / Фото: YouTube

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Racurs.ua

Президентский рейтинг возглавил шоумен Владимир Зеленский, за которого на выборах в марте готовы проголосовать 19% опрошенных, которые уже определились со своим кандидатом. Второе место занимает Юлия Тимошенко с показателем поддержки в 18,2%, а третье — действующий президент Петр Порошенко (15,1%). Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в январе.

Кандидатуру экс-регионала Юрия Бойко поддерживают 10% респондентов, Анатолия Гриценко — 8,5%, Олега Ляшко — 7%, Евгения Мураева — 3,6%, Андрея Садового — 2,7%.

Социологи отмечают рост рейтингов Зеленского и Порошенко в течение последнего месяца. Несколько утратила поддержку Тимошенко. Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей южных и восточных областей. На Донбассе лидирует Бойко, а в центральных и северных регионах — Тимошенко. Действующий глава государства — лидер симпатий среди избирателей Галичины.

В то же время 23% опрошенных считают, что следующим президентом станет Тимошенко. В победу Порошенко верят 16,3% украинцев, а Зеленского — 10,3%.

Антирейтинг уже традиционно продолжает возглавлять действующий президент. Почти половина опрошенных не проголосуют за него «ни при каких обстоятельствах». Антирейтинг Тимошенко достигает 31%, Бойко — 25%, Яценюка и Ляшко — по 20%.

Напомним, 30 января Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты.