Православную церковь Украины официально зарегистрировали как юридическое лицо

ПЦУ была создана на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года, фото: InfoFakt

https://racurs.ua/n117534-pravoslavnuu-cerkov-ukrainy-oficialno-zaregistrirovali-kak-uridicheskoe-lico.html

Racurs.ua

Созданную на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года Православная церковь Украины (ПЦУ) официально зарегистрировали как юридическое лицо.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

ПЦУ зарегистрирована под названием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)», организационно-правовая форма — религиозная организация. Отмечается, что это юридическое лицо возглавляет митрополит киевский и всея Украины.

Адресом регистрации ПЦУ указан дом № 6 на улице Трехсвятительской в Киеве. По этому адресу расположены храм апостола Иоанна Богослова и Киевская православная богословская академия.

Учредителем юридического лица указан Поместный объединительный собор Православной церкви Украины.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который регулирует процесс изменения подчиненности религиозных организаций. С сегодняшнего дня он вступает в силу.

Ожидается, что этот закон значительно упростит процесс перехода религиозных общин в состав ПЦУ.