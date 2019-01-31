Закон об изменении подчиненности религиозных общин вступил в силу. Фото: pravlife.org

https://racurs.ua/n117516-zakon-ob-izmenenii-podchinennosti-religioznyh-obschin-vstupil-v-silu.html

Racurs.ua

Сегодня, 31 января, вступил в силу закон, которым регулируется изменение подчиненности религиозных общин. Речь идет о возможности перехода общин к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В законе указаны все механизмы, которые позволяют приходам изменить подчиненность религиозным центрам в Украине и за ее пределами. В законе сказано, что решение о переходе общины, а также об изменениях в ее уставе можно принимать только на ее общем собрании. На этом собрании должны присутствовать не менее двух третей от состава прихода. Также закон определяет перечень документов, которые необходимо подать для регистрации устава религиозной общины.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний недавно заявлял, что юридическое оформление церкви в ближайшее время завершится. Возведение на престол (интронизация) Епифания запланирована на 3 февраля 2019 года.

Напомним, что на Львовщине целый район полностью перешел от Московского патриархата в ПЦУ. Произошло это в Сокальском районе Львовской области.