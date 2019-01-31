У политзаключенного Павла Гриба обнаружили симптомы страшной болезни. Фото: Корреспондент

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Racurs.ua

У политзаключенного Павла Гриба, котрого удерживают в России, обнаружили симптомы болезни Альцгеймера.

Об этом рассказал его отец в интервью изданию «Крым. Реалии».

Игорь Гриб рассказал, что украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла Гриба с детства, проанализировал результаты анализов, сделанных российскими медиками. Он сделал медицинское заключение о состоянии здоровья Павла.

У него появилась новая болезнь — начальная стадия цирроза печени. Также невропатолог на приеме сообщил Павлу, что у него, возможно, симптомы болезни Альцгеймера. Врач был шокирован состоянием его здоровья. Отец также напомнил, что в 2017 году перед тем, как Павла арестовали и бросили в тюрьму, он готовился к операции.

Игорь Гриб отмечает, что его сын просто умрет, если ему не сделать эту операцию, у него серьезная болезнь еще с детства. Ужасные условия содержания и стресс отрицательно влияют на его состояние.

Напомним, что Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердце. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.