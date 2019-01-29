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Ракурс
Павел Гриб. Фото: Радио Свобода

«На грани жизни и смерти»: Денисова заявила о сверхкритическом состоянии здоровья Павла Гриба

29 янв 2019, 20:04
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Политзаключенный Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердце. Двадцатилетнему украинцу не оказывают необходимой медицинской помощи.

Врачи после обследований диагностировали у политзаключенного целый ряд серьезных болезней. Об этом 29 января омбудсмен Людмила Денисова сообщила на собственной странице в Facebook.

«Гражданин Украины, который находится в российской застенке, на грани жизни и смерти», — говорится в сообщении.

По информации Денисовой, Гриба не обеспечивают полноценным лечением, это способствует обострению уже имеющихся болезней. На состояние здоровья негативно влияют условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание. Отмечается, что тюремные медики недооценивают критическое состояние украинца.

Омбудсмен обратилась к дипломатическим представителям в Ростове-на-Дону и к главам международных организаций и попросила их содействовать оказанию Павлу Грибу немедленной медицинской помощи.

Напомним, в декабре 2018 года отец Павла Гриба сообщил, что у сына резко ухудшилось состояние здоровья. Отмечалось, что в пленника Кремля сильная боль в животе и повышенная температура тела.

Омбудсмен Денисова после этого заявила, что Гриба избили сотрудники правоохранительных органов России во время задержания, a потом требовали признания вины.

Источник: Ракурс


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