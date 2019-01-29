Европейская комиссия призвала интернет-компании усилить борьбу с фейками

Борьбу с фейковыми новостями призвала усилить Еврокомиссия. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n117449-evropeyskaya-komissiya-prizvala-internet-kompanii-usilit-borbu-s-feykami.html

Racurs.ua

Усилить борьбу с ложной информацией призвала Еврокомиссия известные интернет-компании.

Таких гигантов, как Google (Гугл), Facebook (Фейсбук) и Twitter (Твиттер) призывают усилить борьбу против дезинформации. Особенно, перед выборами в Европейский парламент. Об этом 29 января говорится на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что интернет-компании, которые представляют рекламный сектор, сегодня подали свои первые отчеты о мерах для соблюдения Кодекса практик против дезинформации. Европейские чиновники отметили, что в борьбе с фейками есть прогресс: уничтожаются ненастоящие аккаунты, ограничивается видимость сайтов, пропагандирующих дезинформацию.

В Еврокомиссии отметили, что компаниям необходимо принять дополнительные меры для обеспечения полной прозрачности политической рекламы к началу европейских выборов во всех государствах-членах ЕС.

Напомним, в декабре 2018 года Европейская комиссия представила план по противодействию дезинформации, который позволит странам Евросоюза быстро получать информацию о начале кампании по распространению фейков, а также координировать действия в ответ.