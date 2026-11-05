Евросоюз выделил Украине 4,36 млрд евро

Украине выделен очередной транш помощи, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n217251-evrosouz-vydelil-ukraine-4-36-mlrd-evro.html

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Європейська комісія сьогодні, 5 листопада, перерахувала Україні 4,36 млрд євро в межах Ukraine Support Loan.

Цей платіж включає 3,7 млрд євро у вигляді другого траншу макрофінансової допомоги, узгодженої на 2026 рік, та 658 млн євро на оборонні потреби. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої фінансові потреби та забезпечать безперебійне функціонування держави та її основних державних служб. Вони також сприятимуть задоволенню нагальних оборонних потреб України шляхом закупівлі ключового військового обладнання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що сьогоднішнє виділення коштів на підтримку бюджету є другим із трьох платежів, запланованих на 2026 рік для забезпечення фінансових потреб України у формі макрофінансової допомоги, загальний обсяг якої становить 8,35 млрд євро. Ця допомога ґрунтується на Меморандумі про взаєморозуміння, в якому визначено попередні умови, реформи та заходи державної політики. Виплати здійснюються траншами за умови задовільного виконання Україною відповідних реформ та умов.

У Єврокомісії зазначають, що для забезпечення виділення цього другого траншу Україна виконала всі 12 політичних умов: