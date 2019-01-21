Политзаключенный Гриб нуждается в немедленной помощи врачей. Фото: Коммерсант

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Украинский политзаключенный Павел Гриб нуждается в немедленной медицинской помощи. Об этом сегодня, 21 января, написала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook. По ее словам, медицинская помощь нужна немедленно из-за ряда серьезных заболеваний, которые врачи диагностировали у Гриба.

Денисова утверждает, что к Грибу применялось физическое насилие со стороны силовиков. Сотрудники правоохранительных органов России избили его при задержании, а потом требовали признания вины. Они продолжают издеваться над Павлом, по словам Денисовой.

Она также обратилась к Николаю Гнатовскому, который является президентом Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Денисова просит его вмешаться в ситуацию с украинским политзаключенным грибы.

Ранее сообщалось, что у Гриба резко ухудшилось состояние здоровья. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил его отец Игорь Гриб. Отмечается, что у пленника Кремля сильная боль в животе, рвота и повышенная температура тела. По словам отца политзаключенного, врачи «скорой» никакой помощи в этой ситуации оказать не смогли.