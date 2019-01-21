Трампа номинировали на антипремию «Золотая малина» (ВИДЕО)

Трампа номинировали на антипремию «Золотая малина». Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n117090-trampa-nominirovali-na-antipremiu-zolotaya-malina-video.html

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Президента США Дональда Трампа номинировали на антипремию «Золотая малина». Его выдвинули на номинацию в категории «Худший актер года» за документальную картину «Смерть нации», где он сыграл самого себя.

За антипремию с ним также поборются Джон Траволта, Брюс Уиллис, Уилл Феррелл и Джонни Депп.

Организаторы «Золотой малины» представили номинантов в шутливом видеоролике, который обнародовали на YouTube. В нем они рассказали о самых главных «бедствиях», состоявшихся в прошлом году, среди которых саммит лидеров России и США в Финляндии.

В категории «Худшая актриса» в этом году представили Дженнифер Гарнер, Мелиссу МакКарти, Эмбер Херд, Аманду Сейфрид и британскую актрису Хелен Миррен. За звание «Худший картины» поборются «Холмс & Ватсон», «Кодекс Готти», «Винчестер. Дом, который построили привидения»,"Робин Гуд: Начало" и «Игрушки для взрослых».

Напомним, что переговоры относительно бизнеса президента США Дональда Трампа в Москве, в частности о строительстве башни Trump Tower, «активно» обсуждались в течение 2016 года, включая ноябрь — месяц, когда американцы голосовали на выборах президента.