Денисова назвала число украинских политзаключенных, которых удерживают в российских тюрьмах

Людмила Денисова. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n116729-denisova-nazvala-chislo-ukrainskih-politzakluchennyh-kotoryh-uderjivaut-v-rossiyskih-turmah.html

Racurs.ua

В российских тюрьмах незаконно удерживают 80 граждан Украины из-за политических взглядов.

Украинцев похищают, арестовывают, пытают, инкриминируют выдуманные преступления и проводят обыски. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала 12 января в Facebook.

«Политзаключенными в России украинцы могут стать только из-за своей гражданской позиции», — отметила Денисова.

Омбудсмен напомнила, что украинцы Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов находятся за решеткой на территории РФ и в Крыму. В целом более 80 украинцев содержатся в российских тюрьмах из-за своих политических взглядов.

По словам Денисовой, в оккупированном Крыму российские власти развернули террор против украинцев. Москва стремится полностью ликвидировать языковую, культурную и национальную идентичность на захваченных украинских территориях.

Денисова пообещала, что приложит максимум усилий для освобождения всех украинцев из российских тюрем.

Напомним, в декабре самопровозглашенная ДНР передала Украине 13 заключенных, которые выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.