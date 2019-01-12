Денісова назвала кількість українських політв’язнів, яких утримують у російських в’язницях

Людмила Денісова. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n116729-denisova-nazvala-kilkist-ukrayinskyh-politv-yazniv-yakyh-utrymuut-u-rosiyskyh-v-yaznycyah.html

Racurs.ua

У російських тюрмах незаконно утримують 80 громадян України за політичні погляди.

Українців викрадають, арештовують, катують, інкримінують вигадані злочини та проводять обшуки. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала 12 січня у Facebook.

«Політв'язнями в Росії українці можуть стати лише за свою громадянську позицію», — відзначила Денісова.

Омбудсмен нагадала, що українці Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Ремзі Меметов, Нурі Примов перебувають за гратами на території РФ та в Криму. Загалом більше 80 українців утримуються в російських в’язницях за свої політичні погляди.

За словами Денісової, в окупованому Криму російська влада розгорнула терор проти українців. Москва прагне цілковито ліквідувати мовну, культурну та національну ідентичність на захоплених українських територіях.

Денісова пообіцяла, що докладатиме максимум зусиль для звільнення усіх українців із російських тюрем.

Нагадаємо, у грудні самопроголошена ДНР передала Україні 13 ув’язнених, які висловили бажання відбувати покарання в українських тюрмах.