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Ракурс
Инцидент произошел возле Белого дома, фото: Axios

Возле Белого дома неизвестный злоумышленник пытался напасть на автомобили делегации Китая, есть пострадавший — СМИ

30 янв 2019, 23:53
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В столице США Вашингтоне неизвестный злоумышленник пытался напасть на автоколонну делегации Китая, представители которой находятся в США с двухдневным визитом.

Инцидент произошел сегодня вечером за несколько кварталов от Белого Дома, пострадал один из сотрудников американской Секретной службы (структуры Министерства внутренней безопасности США, которая, в частности, осуществляет охрану высокопоставленных чиновников и представителей иностранных государств во время их визитов). Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источник в Секретной службе.

Отмечается, что злоумышленник, который перебрался через полицейское ограждение и пытался помешать движению кортежа во «временно защищенном районе», арестован.

У пострадавшего сотрудника Секретной службы, вероятно, вывих колена. Эта травма считается серьезной, но не опасной для жизни.

В настоящее время члены китайской делегации уже прибыли в Белый дом для проведения торговых переговоров.

Напомним, недавно в США арестовали мужчину, планировавшего взорвать Белый дом.


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