Инцидент произошел возле Белого дома, фото: Axios

https://racurs.ua/n117514-vozle-belogo-doma-neizvestnyy-zloumyshlennik-pytalsya-napast-na-avtomobili-delegacii-kitaya-est.html

Racurs.ua

В столице США Вашингтоне неизвестный злоумышленник пытался напасть на автоколонну делегации Китая, представители которой находятся в США с двухдневным визитом.

Инцидент произошел сегодня вечером за несколько кварталов от Белого Дома, пострадал один из сотрудников американской Секретной службы (структуры Министерства внутренней безопасности США, которая, в частности, осуществляет охрану высокопоставленных чиновников и представителей иностранных государств во время их визитов). Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источник в Секретной службе.

Отмечается, что злоумышленник, который перебрался через полицейское ограждение и пытался помешать движению кортежа во «временно защищенном районе», арестован.

У пострадавшего сотрудника Секретной службы, вероятно, вывих колена. Эта травма считается серьезной, но не опасной для жизни.

В настоящее время члены китайской делегации уже прибыли в Белый дом для проведения торговых переговоров.

Напомним, недавно в США арестовали мужчину, планировавшего взорвать Белый дом.