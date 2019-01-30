На пляже во Франции нашли элементы самолета, на котором летел пропавший британский футболист Эмилиано Сала

Эмилиано Сала исчез 21 января, фото: newsarticleinsiders.com

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На французском пляже Сюртевилль, расположенном на Контакенском полуострове в северо-западной части страны, нашли две подушки от, вероятно, кресел самолета, на котором летел пропавший футболист британского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

Этот регион расположен в более чем 30 км от последнего известного местоположения самолета, сообщает издание The Guardian.

Эксперты из британского Отдела по расследованию воздушных инцидентов определили «зону приоритетного поиска» площадью около 14 кв. км, в которой, вероятно, находятся другие обломки самолета. Этот район был определен на основе анализа траектории самолета и последнего известного места его нахождения.

Морское дно в этом регионе обследуют сонарами, в случае обнаружения обломков будет задействован подводный аппарат.

Однако начало соответствующей поисковой операции задерживается из-за плохой погоды. Она начнется не ранее конца этой недели и займет как минимум три дня.

Легкомоторный самолет «Пайпер Малибу», на котором находились Сала и еще один человек, исчез над Ла-Маншем в дождливую погоду вечером 21 января за 13 км от британского побережья.

Напомним, футболист успел опубликовать в мессенджере WhatsApp жуткое аудиосообщение с опасением, что этот полет может завершиться катастрофой.