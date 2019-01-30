Гелетей также требует извинений от Гриценко

Валерий Гелетей, фото: Facebook

https://racurs.ua/n117512-geletey-takje-trebuet-izvineniy-ot-gricenko.html

Racurs.ua

Руководитель Управления государственной охраны (УГО) генерал-полковник Валерий Гелетей требует извинений от экс-министра обороны времен Виктора Ющенко, кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Так Гелетей отреагировал на недавнее интервью Гриценко журналисту Дмитрию Гордону, где прозвучал ряд скандальных заявлений.

В частности, Гриценко заявил, что Гелетей в 90-х годах прошлого века работал в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями, где якобы осуществлял «крышевание» криминала.

Гелетей утверждает, что слова Гриценко не соответствуют действительности, на самом деле он работал в подразделениях по борьбе с организованными бандформированиями и подразделениях криминальной разведки. По его словам, этот опыт пригодился для борьбы с боевиками и террористами на Донбассе.

С июля по октябрь 2014 года Гелетей возглавлял Министерство обороны.

Напомним, извинений от Гриценко сегодня также требовали генпрокурор Юрий Луценко и его жена народный депутат Ирина Луценко. Причиной стало заявление Гриценко о том, что генпрокурор якобы скрывал своего сына от участия в антитеррористической операции. По словам Луценко, его сын воевал в первом гаубичном дивизионе 55-й Запорожской бригады.