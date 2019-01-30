Луценко похвастался снимками сына в зоне АТО / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n117496-lucenko-pohvastalsya-snimkami-syna-v-zone-ato-foto.html

Racurs.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко 30 января обнародовал на своей странице в Facebook фотографии, свидетельствующие об участии его сына Александра в боевых действиях на Донбассе.

«Мой сын в 2014 году пошел на фронт добровольцем», — написал Луценко.

По словам генпрокурора, Александр Луценко служил солдатом второй пушки первого огневого взвода второй батареи первого гаубичного дивизиона 55-й Запорожской бригады ВСУ.

«Саша вместе с собратьями вел огонь по противнику из-под Песков во время обороны донецкого аэропорта», — отметил Луценко.

Напомним, что накануне появления этого сообщения Луценко в Facebook экс-министр обороны, кандидат в президенты Анатолий Гриценко в одном из интервью сказал, что в 2014 году он своего сына от фронта не скрывал и война бы давно закончилась, если бы «сыновья президентов, премьеров, министров, глав администраций, судей, прокуроров» были в АТО.