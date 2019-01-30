Выборы-2019: что сказал Гриценко о возможном объединении с Садовым и наступлении на Крым и Донбасс / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n117468-vybory-2019-chto-skazal-gricenko-o-vozmojnom-obedinenii-s-sadovym-i-nastuplenii-na-krym-i-donbass.html

Racurs.ua

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко не исключил логичного объединения с политиками, которые стоят с ним «на одной ценностной платформе». Он также напомнил, что Святослав Вакарчук принял решение не баллотироваться в президенты, а львовский политик Андрей Садовый декларирует аналогичные ценностные позиции.

По словам Гриценко, возможность объединения — это не вопрос амбиций.

«Если в феврале неоспоримый шанс победить будет у Садового — он предлагает, мы быстро рассматриваем и принимаем соответствующее решение. Не буду я лежачим полицейским на пути нужных стране перемен», — заявил Гриценко в интервью «BBC Україна».

Кроме этого, экс-глава Минобороны подтвердил, что «держит контакт» с Садовым.

По словам Гриценко, продолжается сложный неофициальный переговорный процесс по Крыму и Донбассу. Эти переговоры проходили на недавнем экономическом форуме в Давосе. Однако на период выборов они приостановлены. Политик отметил, что зарубежные партнеры не видят возможности для принятия кардинальных решений до конца 2019 года (завершения избирательного процесса в Украине).

«Не вижу ни психологических, ни политических предпосылок для возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию во время правления Путина», — сказал Гриценко.

Он убежден, что предложение наступательной операции на аннексированный Крым — это авантюра, которая обошлась бы в 50 тыс. погибших с обеих сторон и уничтоженной инфраструктурой. В то же время, по его мнению, в течение следующих пяти лет стоит сконцентрироваться на возвращении оккупированных территорий Донбасса.

«У меня нет таких истерик, как у действующей власти — что вот завтра будет широкомасштабное наступление», — резюмировал Гриценко.

Напомним, главной новостью 29 января стало сообщение действующего президента Украины Петра Порошенко о намерении участвовать в выборах. Об этом он заявил во время форума «Від Крут до Брюсселя.