iPhone подешевеют: Apple планирует снизить цены на смартфоны в отдельных странах

«Айфоны» могут подешеветь

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Racurs.ua

Компания-гигант Apple (Эпл) может снизить цены на iPhone (Айфон) в некоторых странах для увеличения продаж.

Сейчас доход от продаж смартфонов упал на 15%. Доходы от «Айфонов» составляют львиную долю прибыли компании из американского Купертино. Об этом заявил глава «Эппл» Тим Кук, 30 января сообщает «ВВС Україна».

Отмечается, что в сравнении с 2018-м годом прибыль уменьшилась на 5% и составила почти 84,3 млрд долл. Руководство Apple ожидало падение продаж после того, как в январе предупредило инвесторов о том, что доход компании будет ниже того, на который рассчитывали ранее. Также причиной падения продаж «Айфонов» мог стать экономический спад в Китае.

По словам Тима Кука, высокие цены на iPhone могли отпугнуть потенциальных покупателей. Высокий курс доллара в развивающих странах делает «Айфоны» в этих регионах очень дорогими.

Кук добавил, что компания в январе 2019 года начала переоценку своих смартфонов, чтобы защитить клиентов от влияния колебаний валют. При этом руководство компании ожидает продолжения трудностей с продажами. В первом квартале этого года «Эппл» планирует получить доход в размере 55−59 млрд долл.

Напомним, смартфоны iPhone XS Max (Айфон) и LG V40 (Элджи) сравнили в тесте на скорость. Тест показал, что быстрее включается телефон от корейского производителя. В отдельных программах и играх себя лучше проявил смартфон компании из американского Купертино.