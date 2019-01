За пользователями iPhone можно подглядывать через приложение FaceTime (ВИДЕО)

За пользователями iPhone (айфон) и macOS можно подглядывать через приложение FaceTime. Такую ошибку обнаружили журналисты.

Отмечается, что получить доступ к микрофону и камере пользователя можно при совершении групповых звонках. «Шпионаж» возможен, даже если владелец устройства не ответил на звонок, сообщает 9to5Mac.

Журналисты портала рассказали, как можно проследить за пользователем. Во время совершения звонка одному из пользователей предлагают нажать на экран и добавить еще пользователя. В поле нового пользователя следует вписать свой номер. После начала группового вызова можно услышать не только себя, но и пользователя, который еще не ответил на звонок.

Также сообщается, что если во время группового вызова нажать на кнопку Power, то можно получить доступ к камере человека, которому звоните.

Отмечается, что подобный баг существует на моделях iPhone с iOS 12.1 и 12.2, а также на macOS Mojave.

Для того, чтобы избежать подслушивания, журналисты советуют выключить приложение FaceTime.

В компании Apple отреагировали на эту ситуацию и пообещали устранить ошибку до конца недели.

