Исследование OpenAI выявило связь между использованием ChatGPT и одиночеством

https://racurs.ua/n205032-issledovanie-openai-vyyavilo-svyaz-mejdu-ispolzovaniem-chatgpt-i-odinochestvom.html

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Згідно з новим дослідженням OpenAI і Массачусетського технологічного інституту, люди, які щодня проводили велику кількість часу за набором тексту або розмовою з ChatGPT, як правило, повідомляли про вищий рівень емоційної залежності від чатбота та проблеми з його використанням, а також про вищий рівень самотності.

За його результатами, регулярне використання чат-ботів зі штучним інтелектом може зменшити час спілкування з реальними людьми.

Розробники ШІ-сервісів створюють все складніші моделі з голосовими функціями, що імітують живе спілкування. Через це ризики формування парасоціальних стосунків з чат-ботами можуть зрости, кажуть вчені.

Останніми місяцями знову виникло занепокоєння щодо потенційної шкоди ШІ для психологічного добробуту, особливо серед молодих користувачів і осіб із нестабільним душевним станом.

OpenAI, що базується в Сан-Франциско, розглядає нові дослідження як спосіб краще зрозуміти, як люди взаємодіють із популярним чат-ботом і як на них впливає.

Деякі з наших цілей тут дійсно полягали в тому, щоб дати людям зрозуміти, що може означати їх використання, і зробити цю роботу, щоб інформувати про відповідальне проектування, — сказала для Japantimes Сандіні Агарвал, яка очолює надійну команду OpenAI зі штучного інтелекту та є співавтором дослідження.

Щоб провести дослідження, дослідники спостерігали за майже 1000 людьми протягом місяця. Учасники мали широкий попередній досвід роботи з ChatGPT, і їм було випадковим чином призначено лише текстову версію або одну з двох різних голосових опцій, якими вони могли користуватися щонайменше п’ять хвилин на день. Деяким було наказано вести відкриті бесіди про все, що їм заманеться; іншим було сказано вести особисті чи неособисті розмови зі службою.

Дослідники виявили, що люди, які схильні до більшої емоційної прив’язаності в людських стосунках і більше довіряють чат-боту, частіше почуватимуться самотнішими та більш емоційно залежними від ChatGPT. За їх словами, дослідники не виявили, що більш привабливий голос призвів до більш негативного результату.

У другому дослідженні дослідники використовували програмне забезпечення для аналізу 3 млн розмов користувачів із ChatGPT, а також опитували людей про те, як вони взаємодіють із чат-ботом. Вони виявили, що дуже мало людей насправді використовують ChatGPT для емоційних розмов.

Наразі залишається незрозумілим, наскільки чат-боти можуть викликати у людей відчуття самотності, а наскільки люди, схильні до почуття самотності та емоційної залежності, можуть загострювати ці почуття через чат-боти.

Кеті Менгін Фанг, співавтор дослідження та аспірант Массачусетського технологічного інституту, сказала, що дослідники з обережністю ставляться до людей, які використовують результати, щоб зробити висновок, що більш активне використання чат-бота обов’язково матиме негативні наслідки для користувачів.

За її словами, дослідження не контролювало кількість часу, протягом якого люди використовували чат-бот як основний фактор, і не порівнювало з контрольною групою, яка не використовує чат-ботів.

Дослідники сподіваються, що ця робота призведе до додаткових досліджень того, як люди взаємодіють зі ШІ.