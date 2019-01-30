Интерпол задержал в России украинца-чемпиона мира по кикбоксингу, подозреваемого в убийстве

Вадим Оленчик в питерском СИЗО, фото — "Фонтанка"

https://racurs.ua/n117464-interpol-zaderjal-v-rossii-ukrainca-chempiona-mira-po-kikboksingu-podozrevaemogo-v-ubiystve.html

Racurs.ua

Украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика задержали в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Более года его разыскивали по подозрению в убийстве в Киеве, сообщает 30 января «Фонтанка».

Задержание состоялось 29 января. Сотрудники Интерпола Санкт-Петербурга встретились с 24-летним гражданином Украины Вадимом Оленчиком в помещении МРЭО Курортного района. «Фонтанка» пишет, что оперативники заманили украинца туда, придумав несуществующее ДТП.

Оленчика с конца 2017 года разыскивают в Украине по подозрению в убийстве своего знакомого, которое произошло в Киеве в октябре 2017 года. После того, как Оленчик с приятелем отдохнули в ночном баре, киевлянина нашли задушенным, а его Audi A4 исчезла. После этого Оленчика объявили в международный розыск.

Вадим Оленчик — профессиональный боец. В ноябре 2015 года в Испании он выиграл чемпионат мира по кикбоксингу в весовой категории до 67 кг. Кроме того, Оленчик — чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу. В Питере его арестовали на 40 суток и будут содержать в следственном изоляторе. Интерпол ждет запроса Украины на экстрадицию.