Экстрадиция: вернуть подозреваемого стало значительно легче

Внесение подозреваемых в базу данных Интерпола. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2223-zaderjanie-za-granicey-i-ekstradiciya-znachitelno-uproscheny.html

Racurs.ua

В последнее время Комиссия по контролю за файлами Интерпола в связи с направлением ей предупредительных запросов со стороны разыскиваемых лиц склонна рекомендовать Генеральному секретариату этой организации удалять из ее файлов данные, предоставленные Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.

Слишком много политики

По мнению Комиссии, во многих делах имеет место политическая составляющая, что противоречит ст. 3 устава Интерпола. Поэтому Международная организация уголовной полиции отказывает отечественным правоохранителям в получении как синей, так и красной карточки (сообщения-оповещения), предоставляющих возможность устанавливать местонахождение лица, а также задерживать и экстрадировать его в Украину.

Несомненно, доказанный факт политического преследования является объективной причиной отказа в размещении данных лица в базе Интерпола, выдаче карточек, и нередко следствием становится удаление соответствующих файлов.

Однако учитывая несовершенство уголовного процессуального законодательства Украины в сочетании с требованиями международной организации, и по уголовным делам без политической составляющей существуют технические препятствия для задержания разыскиваемого подозреваемого, его экстрадиции и избрании меры пресечения.

Замкнутый процессуальный круг

Путь международного розыска подозреваемых и внесения их в базу данных Интерпола сложный и медленный. Необходимый пакет документов проходит через Отдел международного полицейского сотрудничества ГУ НП в городе Киеве, после чего через Департамент международного полицейского сотрудничества столичного ГУ НП. Только после этого направляется в Генеральный секретариат Интерпола во французском городе Лион, а до того должен быть согласован Комиссией по контролю файлов Интерпола. К тому же Генеральная прокуратура должна предоставить гарантии, что в случае задержания лица за рубежом уполномоченные органы Украины инициируют процедуру экстрадиции.

Для внесения лица в базу данных для розыска необходимо предоставить Интерполу решение следственного судьи о содержании под стражей, вынесенное по ст. 193 УПК (о применении меры пресечения). Ведь для Международной организации уголовной полиции постановление о разрешении на задержание по ст. 188 УПК (разрешение на задержание с целью привода) не является надлежащим процессуальным документом (решение Комиссии по контролю файлов Интерпола от 27 февраля — 3 марта 2018 года).

Вместе с тем суды отказывали в удовлетворении ходатайства стороны обвинения о принятии мер из-за невозможности доказательства факта нахождения лица в международном розыске. По предварительной судебной практике это требовало наличия размещенных данных лица на учете в базе Интерпола, а не просто постановления следователя или прокурора об объявлении в розыск (http://reyestr.court.gov.ua/Review/75891433, http://reyestr.court.gov.ua/Review/51113502, http://reyestr.court.gov.ua/Review/73684922). Получался замкнутый процессуальный круг.

Такая конкуренция требований национальных судов и международной организации Интерпол в определенной степени парализовала работу правоохранительных органов и деятельность адвокатов потерпевших. Единственным выходом до последнего времени было получение так называемого синего сообщения в отношении лица. То есть включение подозреваемого в учет Интерпола с целью установления местонахождения, однако без возможности задержания и экстрадиции.

После получения письменного подтверждения включения лица в учет Интерпола прокурор получал доказательство, которое можно представить следственному судье для подтверждения факта объявления лица в международный розыск. Соответственно, в случае удовлетворения ходатайства следственным судьей постановление о применении меры пресечения вместе с другими документами направляется в Генеральный секретариат Интерпола для получения красного сообщения, предусматривающего разрешение на задержание, лишение личной свободы с целью экстрадиции.

Этот алгоритм действий требует коммуникации между значительным количеством субъектов и занимает немалый промежуток времени. Так, получение только синего оповещения может длиться более трех месяцев, а вся процедура в целом достигает более полугода. Таким образом, уголовное преследование скрывающегося за границей оказывается медленным и неэффективным.

Достаточно постановления следователя

Однако 20 сентября 2018 года Апелляционным судом Киева по делу №11-сс/796/4578/2018 было вынесено прецедентное решение, которым изменена правовая позиция в части подтверждения объявлении лица в международный розыск (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76647178). На сегодня вместо извлечения или справки из базы данных Интерпола достаточно собственно постановления следователя или прокурора, чтобы выполнить требования ч. 6 ст. 193 УПК и инициировать избрание отсутствующему подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Такой подход к установлению круга надлежащих и достаточных документов, подтверждающих объявление лица в международный розыск, значительно упрощает процесс зарубежного задержания и экстрадиции на стадии досудебного расследования.



Этим однозначно воспользуется сторона обвинения, пока сторона защиты не придумает новых тактик противодействия таким процедурам.