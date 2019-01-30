В Днепре из гранатомета пытались убить криминального авторитета. Фото: Армейский Вестник

https://racurs.ua/n117463-v-dnepre-iz-granatometa-pytalis-ubit-kriminalnogo-avtoriteta.html

Racurs.ua

В Днепре обстреляли автомобиль из гранатомета вчера вечером. Сообщается, что за рулем автомобиля находился криминальный авторитет.

На перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорного неизвестный выстрелил в автомобиль Toyota с ручного противотанкового гранатомета. В машине на тот момент было два пассажира, один из которых известен в Днепре под прозвищем «Каха», сообщили в комментарии УНН представители местной полиции.

Отмечается, что пассажиры бронированного авто не пострадали. В результате стрельбы было повреждено колесо машины.

Правоохранители также сообщили, что автомобиль, которым передвигался «Каха», ему не принадлежит, и машина зарегистрирована на другое лицо.

По факту стрельбы по машине полицейские открыли производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 5 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.