Покушение на депутата совершено в Кривом Роге. Фото: KRIVBASS.CITY

https://racurs.ua/n116648-pokushenie-na-deputata-soversheno-v-krivom-roge.html

Racurs.ua

На депутата от «Батькивщины» совершено покушение в Кривом Роге. Неизвестные вчера вечером сильно избили политика металлической трубой.

Неизвестные напали на депутата Центрально-городского районного совета Кривого Рога Вадима Мирзояна. Дезориентировав потерпевшего газовым баллончиком, злоумышленники начали избивать его металлической трубой, а после совершения покушения скрылись в неизвестном направлении, сообщают в Криворожском отделении Национальной полиции в Facebook.

Сообщается, что покушение произошло на улице Хостинской центрально-городского района Кривого Рога после 18.00. О покушении на депутата в правоохранительные органы заявил врач одной из городских больниц. По его словам, в медицинское учреждение в 18.30 был доставлен мужчина с многочисленными травмами.

Как сообщают в полиции, сейчас идет расследование нападения на депутата, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УКУ.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Днепропетровской области взорвался автомобиль с депутатом. В салоне автомобиля находился депутат Каменского городского совета из партии «Батькивщина» Виталий Чернявский.