Выставка стартапов CES-2019: что представила Украина (ВИДЕО)

Украину на CES-2019 представляют восемь стартапов, фото: Trusted Reviews

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Racurs.ua

Украинские высокотехнологичные разработки есть среди экспонатов на всемирно известной выставке потребительской электроники CES-2019 в Лас-Вегасе.

Здесь можно увидеть отдельный павильон с разработками украинских стартапов, сообщает издание «Голос Америки».

В частности, одесский стартап Kwambio, который в прошлый раз поразил посетителей выставки 3D-принтером для печати керамики и подписал договоры с General Electric и Coca-Cola, на CES-2019 показал более доступный вариант своего изобретения.

«Это небольшая машина, которую можно использовать в офисе, галереи. Независимые дизайнеры могут ее использовать, так как цена на эту машину значительно меньшая — 5 тыс. долл. Также это очень безопасная машина, поскольку не использует лазеров, сверхвысоких температур. Скорость тоже выросла — готовое изделие можно получить за 30−40 мин.», — рассказывает основатель и генеральный директор компании Владимир Усов.

Компания планирует вскоре запустить массовое производство таких принтеров. А в дальнейшем сфокусируется на печати костей из биополимеров — проекте, который может сделать Украину популярным направлением так называемого медицинского туризма.

Уже в конце года Kwambio планирует получить опыт по клиническим исследованиям в Украине, а затем этот опыт будет переноситься в США и Европу.

Среди других участников — стартап Nuka, предлагающий «вечную канцелярию», — водонепроницаемый блокнот, который можно переписывать бесконечное количество раз.

Стартап Photon LMS предлагает для владельцев небольшого бизнеса маленькую профессиональную фотостудию для изготовления фотоснимков своей продукции.

Владельцам домашних любимцев стартап Rawr предлагает умный ошейник со встроенным модемом, который будет следить за их здоровьем, а также поможет найти потерянных животных.

Кроме того, на CES-2019 можно увидеть украинский 3D-принтер для кондитерских изделий Flasty, Hi-Fi аудио усилитель для портативной техники Whooshi, интеллектуальное ювелирное кольцо iGlam, аттракцион интерактивных проекций FunLight и старинные фотокамеры для мгновенных аналоговых снимков Jollylook, изготовленные из вторичного сырья.

В целом Украину представляют восемь стартапов, подробнее с ними можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, накануне CES-2019 электромобиль Tesla под управлением искусственного интеллекта сбил российского работа, который теперь не сможет принять участие в выставке.