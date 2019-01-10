Королевская гвардия Британии похвасталась невероятным исполнением «Богемской рапсодии» Queen (ВИДЕО)

Королевская гвардия Британии похвасталась невероятным исполнением «Богемской рапсодии» Queen. Фото: VeniVidi.ru

https://racurs.ua/n116646-korolevskaya-gvardiya-britanii-pohvastalas-neveroyatnym-ispolneniem-bogemskoy-rapsodii-queen.html

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«Богемскую рапсодию» группы Queen исполнила Королевская гвардия Великобритании в Букингемском дворце.

Популярный хит легендарной группы Queen прозвучал в Лондоне в знак поддержки байопика «Богемская рапсодия», который получил награду «Лучший драматический фильм года» премии «Золотой глобус», сообщает 112.ua.

Отметим, что картина о группе получила сразу две награды. Также была отмечена работа Рами Малека, исполнившего главную роль в «Богемской рапсодии».

Добавим, что это не первый случай, когда королевская гвардия играет популярные хиты. Пользователи сети уже слышали в исполнении гвардии песню из сериала Game of Thrones и композицию Dancing Queen группы Abba.