Порошенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах

Петр Порошенко, фото: Twitter

https://racurs.ua/n117429-poroshenko-zayavil-chto-budet-uchastvovat-v-prezidentskih-vyborah.html

Racurs.ua

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что примет участие в нынешних президентских выборах.

Это решение он объявил во время сегодняшнего форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который проходит в Киеве.

Форум посвящен 101-й годовщине героического боя киевских студентов на железнодорожной станции Круты, который позволил на некоторое время задержать продвижение советских войск на Киев в начале 1918 года.

Сегодня на этом форуме присутствуют почти 4 тыс. человек, среди них депутаты «Блока Петра Порошенко», члены Кабинета министров вместе с Владимиром Гройсманом, генпрокурор Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, внефракционные депутаты, в частности Дмитрий Ярош и Борислав Береза.

Также на форуме присутствует экс-президент Виктор Ющенко с семьей.

Напомним, вчера Центризбирком зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты — представителя ВО «Свобода» Руслана Кошулинского и руководителя общественной организации «Центр оборонных реформ» Александра Данилюка. Количество зарегистрированных кандидатов уже достигло 22-х человек.