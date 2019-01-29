Бой под Крутами: украинцы чтят память студентов, ставших на защиту Киева (ФОТО, ВИДЕО)

Бой под Крутами: украинцы чтят память студентов, ставших на защиту Киева / Фото: Детектор медіа

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Подвиг Героев Крут 29 января вспоминают украинцы. В этом день в 1918 году отряд из 400-т гимназистов и студентов сдерживал многотысячную армию Михаила Муравьева от наступления на Киев. Около 30-ти юношей после боя попали в большевистский плен, где, претерпев пытки и издевательства, были казнены.

Бой состоялся на железнодорожной станции «Круты» в 130 км от Киева (ныне в Черниговской области) и длился свыше пяти часов. Задержка продвижения армии Муравьева дала возможность заключить Брестский мирный договор, который символизировал международное признание украинской независимости.

Как вспоминают в мемуарах участники боев под Крутами, наспех организованный в Киеве студенческий курень насчитывал около 300-т человек. Преимущественно это была молодежь, часть которой даже не умела стрелять. Именно им и пришлось защищать важнейший отрезок фронта — путь в столицу Украины.

«Мы обнаружили, что у врага есть два бронепоезда хорошей конструкции, гаубичная батарея, до 1 тыс. пехоты и до 1,5 тыс. матросов-балтийцев», — вспоминают участники боев под Крутами, пишет «Радіо Свобода».

После боя, по разным оценкам, от 27-ми до 35-ти сечевиков оказалось в плену большевиков. Выжить удалось лишь семерым. По рассказам очевидцев, над воинами сутки издевались, пытали, а на второй день — расстреляли. Перед расстрелом ученик седьмого класса Второй украинской гимназии, галичанин Пипский, спел украинский гимн, все поддержали.

«Несколько вагонов были заложены рядами трупов и в течение нескольких дней родители и семьи распознавали своих близких. Отыскать удалось не всех, потому что одни неизвестно где были расстреляны большевиками и тайком захоронены селянами», — из воспоминаний Бориса Монкевича.

Похороны крутянцев 19 марта 1918 года имели огромное символическое значение, потому что в этот день со здания Центральной Рады сняли российский герб. На похоронах присутствовало высшее государственное руководство, в частности, Михаил Грушевский.

В 2019 году президент Петр Порошенко в день памяти Героев Крут отметил, что события 29 января 1918 года навсегда врезались в памяти поколений украинцев.

Президентский указ о чествовании памяти Героев Крут был подписан в 2007 году. А в прошлом году на территории мемориала памяти Героев Крут близ села Памятное в Борознянском районе Черниговской области состоялись торжества к 100-летию боя под Крутами.

29 января, в годовщину смертельного боя, гвардейцы, которые несут службу в районе проведения операции Объединенных сил вспомнили героический поступок первых украинских добровольцев.

Также в Украине был снят художественный фильм на основании реальных событий на железнодорожной станции «Круты» зимой 1918 года.