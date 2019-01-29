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Великобритания намерена ввести визы для граждан Евросоюза. Фото: ИноСМИ

Великобритания намерена ввести визы для граждан Евросоюза: стала известна причина

29 янв 2019, 12:10
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Великобритания намерена установить визовый режим для граждан стран Евросоюза, которые планируют находиться на ее территории более трех месяцев, в том случае, если Brexit будет реализован без соглашения.

Такое заявление сделал глава британского Министерства внутренних дел Саджид Джавид, пишет Financial Times.

«Мы должны применить практический подход и минимизировать нарушения, чтобы гарантировать, что Великобритания останется открытой для бизнеса. Мы введем ограниченые по времени переходные механизмы и предоставим гражданам Евросюза, прибывающим после 29 марта, разрешение на временное пребывание», — заявил он.

Джавид подчеркнул, что такие изменения предоставят Великобритании полный контроль над границей.

В случае Brexit без соглашения граждане государств Евросоюза, которые будут приезжать в Великобританию после 29 марта, будут обязаны получить разрешение на временное пребывание. Его будут выдавать на срок до трех лет, за его получение надо будет уплатить пошлину и пройти определенные процедуры.

Британское правительство также продолжает подготовку к возможному выходу из Евросоюза без соглашения. Великобритания начала накапливать на складах на зарубежных военных базах в Гибралтаре на Кипре и Фолклендских островах продукты питания, топливо, запчасти, боеприпасы.

Напомним, что военное положение в Великобритании могут объявить в случае жесткого Brexit. Сейчас в правительстве продолжаются дискуссии, нужно ли его вводить.


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